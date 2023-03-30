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Fenerbahçe duyurdu. Valilikten flaş derbi kararı

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesi İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararı duyurdu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:26
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Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı açıklaması

Fenerbahçe duyurdu. Valilikten flaş derbi kararı
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Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden "Beşiktaş maçı ile ilgili İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında bilgilendirme" başlığı ile bir duyuruda bulundu.

Yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş ile 2 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:
 
-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.
 
-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

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