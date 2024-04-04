Fenerbahçe'den bir rekor daha. Tarih yazdılar

Bu sezon, ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk için amansız bir yarış içinde olan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde iz bırakmayı başardı.

Son olarak dün Adana Demirspor engelini 4-2'lik skorla geçen Sarı-Lacivertli ekip bu sezon tüm kulvarlarda 128. gole ulaştı. Fenerbahçe böylece Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe 128 gole 48 maçta ulaşmayı başardı.

Önceki rekor, 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999-2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-2023 Fenerbahçe'sinin elindeydi.

Bu rekorla birlikte 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda bir sezonda en çok gol Türk takımı unvanını da eline aldı.