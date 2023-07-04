Fenerbahçe'den Crespo'ya iki seçenek

Sarı-lacivertli yönetim geçtiğimiz sezon performansında düşüş yaşanan Miguel Crespo'ya yeni bir sözleşme önerdi. Yönetim, oyuncuya ya yeni sözleşmeyi imzalayıp performansını arttırmasını ya da 10 milyon Euro'luk bir teklif getirmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'den Crespo'ya iki seçenek

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezona iyi bir başlangıç yapan ama günden güne performansında düşüş yaşanan Miguel Crespo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede sarı-lacivertliler Portekizli oyuncuya iki seçenek sundu.

"KAFANI VER VE PERFORMANSINI ARTTIR"
Kazandığı yıllık 500 bin Euro maaş ile takım içerisinde en az ücret alanlardan biri olan Miguel Crespo’ya maaşının 1.5 milyon Euro yapılabileceği ama bunun karşılığında “Kafanı ver ve performansını artır” dendiği ifade edildi.

10 MİLYON EURO İSTENDİ
Portekizli futbolcuya sunulan bir diğer seçenek ise 10 milyon Euro değerinde bir teklif getirmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verileceği oldu.

ÖNCELİĞİ AVRUPA
Crespo’nun öncelikli kararının ise yeni evlendiği eşinin Avrupa’da yaşamak istemesi üzerine Fenerbahçe’den ayrılmak olduğu iddia edildi.

PERFORMANSI
Portekizli yıldız 2021 yılında katıldığı Fenerbahçe’de 62 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 4 gol, 6 asist kaydetti.

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