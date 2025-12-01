Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor.

✨ Chobani Stadyumu'nda, Süper Derbi öncesi ışık şovu! #FBvGS pic.twitter.com/0MRzqwOWWh — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 1, 2025

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak derbi öncesi tüm futbolseverleri etkileyen muhteşem bir ışıklı şov yapıldı.

Fenerbahçe kadrosunun zemine yansıtılarak açıklandığı anlar tribünlerdeki taraftarları ve ekranları başında derbiyi takip eden seyircileri büyüledi.

🟡🔵 Fenerbahçe tribünlerinden, Süper Derbi öncesi koreografi şov! #FBvGS pic.twitter.com/Dtm2tZMuI8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 1, 2025

Stadyum zemininde geçmiş derbi maçların unutulmaz anlarının da karikatür şeklinde yansıtılmasınınn ardından sarı lacivertli taraftarların tribünde koreografi şovu başladı.

Kale arkasında açılan koreografide; Tedesco ve Fenerbahçeli futbolcuların görselleri ile 'Mazideki şanlı forma, miras oldu yarınlara.' yazısı yer aldı.

Bir diğer kale arkasında ise 'Nice destanlarla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır Fenerbahçemiz!' sözleri yazıldı.