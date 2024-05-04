Fenerbahçe'den flaş Çağlar Söyüncü kararı. Bonservis bedeli belli oldu

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Fenerbahçe'den flaş Çağlar Söyüncü kararı. Bonservis bedeli belli oldu
Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid’den kiraladığı Çağlar Söyüncü’nün satın alma opsiyonu netleşti.

Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper pozisyonunu güçlendirme hamlesi yapmış, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Sarı-Lacivertli ekip satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu konusunda resmi bir açıklama yapmamıştı.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo, Atletico Madrid'in talep ettiği rakamı açıkladı. İspanyol ekibinin; Çağlar Söyüncü için 12 milyon Euro fiyat biçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe cephesi ise bu rakamı yüksek buluyor.

Yönetimin Atletico Madrid ile pazarlık yapacağı, indirim yapılmaması halinde Çağlar Söyüncü'nün opsiyonunun kullanılmayacağı gelen haberler arasında.

Çağlar, Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye sahip.

Atletico Madrid yönetimi, Çağlar Söyüncü’nün Fenerbahçe’deki performansını ve Avrupa Şampiyonası’ndaki durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezonun ikinci yarısında 11 maçta 783 dakika süre alan ve 8 kez ilk 11’de yer alan milli futbolcu, Madrid ekibinin planları arasında yer alıyor.

27 yaşındaki defans oyuncusu Fenerbahçe'de 12 maçta forma giydi ve bir asist yapma başarısı gösterdi.

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