Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili kararını verdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus gelecek sezon da görevde kalacak mı?

Herkes bu sorunun cevabını merak ederken, başkan Ali Koç'un kararını verdiği ortaya çıktı.

Jesus, Ali Koç ve yöneticilerle daha önce yaptığı görüşmelerde sözleşmesinin uzatılması teklifine "Sezon sonunda görüşelim" cevabını vermişti.

Son maçlarda ve özellikle 3-3 biten Karagümrük karşılaşmasının ardından sarı lacivertli taraftarlarla Jesus arasında gerginlik yaşanmıştı.

Ancak buna rağmen Ali Koç'un gelecek sezon için de Jesus'la devam etmek istediği belirtildi.

Koç'un "Sezonun sonunda ne olursa olsun önceliği Jesus'e vereceğiz" dediği ileri sürüldü.

Portekizli teknik adamın Türkiye'ye alışma sürecini geride bıraktığını belirten sarı lacivertli yönetimin yapılacak takviyelerle takımın gelecek sezon daha başarılı olacağına inandığı iddia edildi.

Alınan karara göre Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'la lig biter bitmez masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.

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