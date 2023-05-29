Fenerbahçe'den flaş karar. Jesus'un yerine bakın kim geliyor?

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili kararın verildiği ileri sürüldü.

Brezilya basınından UOL Esporte’nin haberine göre Jesus'la devam etmeyecek olan yönetim, yeni teknik direktör adayı ile görüşmelere başladı.

Haberde Fenerbahçe'nin Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın ardından Brezilya Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılan ünlü teknik direktör Tite ile masaya oturduğu ileri sürüldü.

Tite'ye Yunanistan'dan Olympiakos, Suudi Arabistan’dan Al Hilal ve Japonya’dan bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.

62 yaşındaki Tite, Brezilya’da lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra 2011- 12’de Güney Amerika Copa Libertadores ile 2007-08’de Copa Sudamerikana’yı kazandı. Brezilya Milli Takımı'nı da 2019’da Copa Amerika şampiyonluğuna ulaştırdı.