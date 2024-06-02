Fenerbahçe'den flaş Mourinho paylaşımı

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Fenerbahçe'den flaş Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe, bugün İstanbul'a getireceği Jose Mourinho ile hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, bombayı patlattı ve Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho, İstanbul'a gelmeden önce Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi.

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''MOU ZAMANI''
Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı.

Ayrıca Mourinho'nun fotoğrafının yanında, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

14.30'DA İSTANBUL'DA
Jose Mourinho, bugün saat 14.30'da İstanbul'da olacak.

Ayrıca bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Mourinho için imza töreni düzenlenecek.

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