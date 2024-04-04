Fenerbahçe'den flaş paylaşım. Olympiakos detayı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den flaş paylaşım. Olympiakos detayı
Fenerbahçe'nin bugünkü antrenman açıklamasında Olympiakos vurgusu yapıldı.

Fenerbahçe; 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa maçını es geçti...

Sarı-Lacivertli kulüp; takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanından fotoğraflar paylaşırken, açıklama olarak; "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin fikstüründe bir sonraki maçı 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçıyken, 11 Nisan'daki Olympiakos maçının hazırlanıldığı yönünde bir paylaşım yapılması dikkat çekti.

7 Nisan'daki Galatasaray müsabakasına U19 takımıyla çıkacak olan sarı lacivertliler, 11 Nisan Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

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