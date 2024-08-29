Fenerbahçe'den gece yarısı Amrabat bombası. Detaylar ortaya çıktı

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Fenerbahçe'den gece yarısı Amrabat bombası. Detaylar ortaya çıktı

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini bitirdi. Faslı orta saha oyuncusu için Fiorentina ile yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe, orta saha transferi için uzun süren çalışmaların ardından nihayet mutlu sona ulaştı.

Sarı-Lacivertli ekip hem Sofyan Amrabat hem de kulübü Fiorentina ile anlaşma sağladı.

Faslı orta saha oyuncusu, cuma günü özel uçakla İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe formasını giyecek. Transferin zorunlu satın alma maddesiyle gerçekleştiği öğrenildi.

Kiralama bedelinin 2 milyon Euro, zorunlu satın alma maddesinin de 13 milyon Euro olduğu belirtildi. Anlaşma ayrıca 2 milyon Euro'luk bonus maddesi de içeriyor.

28 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, yıllık 4 milyon Euro ücret alacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat kiralık oynadığı Manchester United'da 30 maça çıkmıştı.

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