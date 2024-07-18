Fenerbahçe'den imza şov. Galatasaray sorusuyla salon buz kesti

Fenerbahçe yeni transferlerine imza şov yaptı. Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ile sözleşmeleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi.

Oğuz Aydın'a "İstanbul'a geldikten sonra Galatasaray tarafından aradın mı?" soruldu. Hemen devreye giren Sportif Direktör Mario Branco, oyuncunun cevap vermesini engelledi.

Portekizli futbol adamı daha sonra konuyla ilgili şu ifadeleri kullandıB "Oğuz başından beri bize gelmek istedi ve biz de onu tercih ettik. Biz yapmış olduğumuz toplantıda bu transferi 24 saat içinde bitirdik. Onu kim aradı, hangi menajer aradı bilmiyorum."

İşte yapılan açıklamalar:

MARİO BRANCO: "Cenk'i tanıtmak istiyorum. Ona hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi. Çok kaliteli bir oyuncu ile buradayız. Türk Milli Takımı'nda da çok güzel bir gol attı, katkı sağladı."

"Çağlar Söyüncü geçen seneden kadromuzda olan bir isim. Ona teşekkür ederim. Bizimle birlikte devam edecek. Kendisiyle beraberiz. Bu projeye inandığı için teşekkür ederim. Burada olmak istedi. Kendisi tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Bundesliga, Premier Lig, La Liga tecrübesi var."



"Levent Mercan, önemli bir performans ortaya koydu geçen yıl. Dolayısıyla bu pozisyon takım ve Türk futbolu açısından çok önemli. Onun burada olmasından dolayı da mutluyuz. Oğuz Aydın gerçekten geleceğin önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle geçen sene 20 gole katkı sağladı. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zaman da o da burada olmayı seçti."



"Ertuğrul Çetin'e de teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir kaleci. Geçen sene de Gençlerbirliği'nde önemli bir performans ortaya koydu. Kontratını uzattı. Projemize inandığı için teşekkür ediyoruz."



"Sosyal medyayı takip etseydim, şu anda evde olurdum, burada olmazdım. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor, taraftarımıza göre benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Şu anda 18 Temmuz ve transferlerimizin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da gayet iyi anlıyorum. Transfer dönemi 15 Eylül'e kadar açık olacak. Geçen seneden birçok oyuncuyu takımda tuttuk ve yeni oyuncular katıldı. Şu andaki gidişattan mutluyum. Yeni bir hocayla çalışıyoruz. Kendisi önemli bir isim. İskelet kadroyu koruduğumuz için mutluyuz.''



"Eğer Fenerbahçe için çalışıyorsanız, ikna etmesi zor değil. Maximin de söylediği gibi kariyerinde bir şampiyonluk yok. Ona da söylediğim şey aynı oldu, biz her maçı kazanmak için büyük bir baskı yaratan takım inşa edeceğiz. Aynı şekilde kendisiyle görüşmemiz oldu. Maximin kazanan karakterde bir oyuncu. Yaptığımız görüşmeden sonra gelmeye ikna oldu. Buraya gelmesinden dolayı mutlu ve gururluyum."



''Şu anda ilk şey, doğru oyuncuları zamanında getirmek. Bazen fırsat olarak beklediğiniz transfer sizin için fırsat olmayabilir. Biz büyük bir takımız ve ne istediğimizi biliyoruz. Bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Kontrol edebileceğimiz şey, kendi zamanımız. Tabii ki hedefimiz transferleri bir an önce gerçekleştirmek ve sonrasında karşımıza çıkarsa fırsatları değerlendirmek olacak."



("Oğuz Aydın İstanbul'a geldiğinde Galatasaray'dan bir teklif var mıydı?) "Söyleyebileceğim tek şey, Oğuz başından beri bize gelmek istedi. Biz de aynı şekilde onu tercih ettik. Biz yapmış olduğumuz toplantıda bu transferi 24 saatte bitirdik. Aslında bilmiyorum onu kim aradı, bu noktada bilgim yok. Önemli olan onun burayı seçmesi. Diğer konular, benim ilgilendiğim konular değil. Bu yüzden bu soruya cevap vermek istedim. Oğuz'u bu noktaya dahil etmek istemedim, ben cevap vermek istedim."



"Tabii ki yönetim ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın ve A Milli Takım'ın önemli oyuncularından birisi. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak. Sizin de söylediğiniz gibi, yabancı kuralından dolayı bazı oyuncularla yollarımızı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Ama en önemli oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz. Rakamlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Bir gün rakam çok şey ifade eder, bir gün etmez. Bu transfer pazarında değişken bir şey."



MERT HAKAN YANDAŞ: "Yarın Dünya Fenerbahçeliler günü. Dünya Fenerbahçeliler günümüzü şimdiden kutluyorum. İlk gün nasıl heyecanlıysam, bugün de aynı seviye de artarak devam ediyor. Sözleşme için bana geldiklerinde konuşmamız bir dakika falan sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Artık hedeflediğimiz başarılara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için gerekli bütün mücadeleyi veriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Burada bulunduğum, devam ettiğim için çok mutluyum."



ALLAN SAİNT-MAXİMİN: "Öncelikle herkese merhaba. Sizlere dürüst olacağım, buraya gelmek Mario arayıncaya dek planlarım arasında yoktu. Mourinho ile görüştük. Buraya gelmeye karar verdim. Benim kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Şunu da söylemeliyim, Branco olmadan bu transfer olmayabilirdi. Hocamıza da güveninden dolayı teşekkür etmek. Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum.



"Benim buraya gelme sebebim şampiyonluk yolunda katkı sağlamak. Bunu da başarabilirsek, ilk şampiyonluğum olacak. Ana hedefimiz bu. Elimden geleni yapacağım. Kalitemi, yapabileceklerimi biliyorum. Beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Futbol, sadece saha içinde olan bir değil. Eğer bir takım sizi getirmek için çok uğraşıyorsa, kendinizi göstermelisiniz. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."



CENK TOSUN: "Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz vermek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olması. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bana adaptasyon sorunu yaşatmadılar. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kendimi asla 3. forvet olarak görmüyorum."



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Geçen sene kiralıktım ama hiçbir zaman kendimi öyle görmedim bu kulüpte. Bu sene için de başkanımız planımı sorduğunda önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledim. Bunun için de çok mutluyum. Bir ay boyunca hiçbir kulüple görüşmedim. Başkanımız, Acun Ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Çok kısa sürdü. Bunun için onlara teşekkür ederim. Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Dünya çapında bir hocamız var. Bunun için de şanslıyız. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum."



LEVENT MERCAN: "İlk günden beri çok mutluyum. Adaptasyonum da çok iyi oldu. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Takım arkadaşlarım ilk günden beri desteklediler. Bu büyük camianın bir parçası olduğum için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon geçirebiliriz. Dünya çapında, çok iyi hocalarla çalışmak herkese nasip olmaz. Ben bunu bir kere yaşadım. Çok iyi hocalarla da çalıştım. Benim için güzel bir şey. Pozisyona gelince, son iki senede kendimi sol bekte iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. İlk pozisyonum o. Farklı pozisyonlarda oynamak tabii ki iyi bir şey ama ilk pozisyonum ve kendimi iyi hissettiğim pozisyon sol bek. Kendimi orada daha iyi düşünüyorum."



OĞUZ AYDIN: "Böylesine büyük bir camiada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mario'ya da çok teşekkür ediyorum, transfer sürecini çok güzel yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum."



ERTUĞRUL ÇETİN: "Bugün benim ve ailem için mutluluk, gurur verici bir gün. Yönetimimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Bunu her zaman dile getirmekten ve hissettirmekten çekinmedikleri için teşekkür ederim.'