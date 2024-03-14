Fenerbahçe'den ışık hızında yalanlama

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Union SG ile karşılaşacak Fenerbahçe medyadan çıkan forma sponsorluğu haberleri ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"13 Mart 2024 tarihinde bazı internet sitelerinde yer bulan "Fenerbahçe'nin forma sponsoru belli oldu, iki yıllık anlaşmaya varıldı" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Resmi Erkek Futbol A Takım forma tedarik sponsorumuz olan Puma ile anlaşmamız devam etmekte olup; ilgili anlaşmamız 2024-25 sezonunu da kapsamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"