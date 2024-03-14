Fenerbahçe'den ışık hızında yalanlama

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ışık hızında yalanlama
Bugün medyada çıkan haberler ile ilgili Fenerbahçe bir açıklama paylaştı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Union SG ile karşılaşacak Fenerbahçe medyadan çıkan forma sponsorluğu haberleri ile ilgili bir açıklama paylaştı.

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Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"13 Mart 2024 tarihinde bazı internet sitelerinde yer bulan "Fenerbahçe'nin forma sponsoru belli oldu, iki yıllık anlaşmaya varıldı" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Resmi Erkek Futbol A Takım forma tedarik sponsorumuz olan Puma ile anlaşmamız devam etmekte olup; ilgili anlaşmamız 2024-25 sezonunu da kapsamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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