Fenerbahçe'den Jasikevicius kararı

Sezona koç Dimitris Itoudis ile başlayan Fenerbahçe Beko, Yunan koçtan beklediği verimi alamayıp yerine takımın eski oyuncularından biri olan Sarunas Jasikevicius’u getirmişti. Takım ciddi anlamda toparlanıp galibiyet serilerine imza atarak EuroLeague’de Final Four’a kalmayı dahi başardı. Süper Lig’de Efes ile olacak final serisine doğru yolculuğuna da devam ediyor.

KENDİ KADROSU NASIL OLACAK?

Geldiği kısa sürede yaptığı etkileyici değişikliklerle dikkat çeken Jasikevicius’un şimdiden yeni sezon için kadro çalışmalarına başladığı öğrenildi. Deneyimli koçun kendi oluşturacağı kadro ile yapacakları ise şimdiden Fenerbahçe taraftarlarını çok heyecanlandırıyor.

Sarı lacivertli ekiple 2025-2026 sezonu sonuna dek sözleşmesi olan koçla, yönetimin çok daha uzun vadeli bir plan yapmayı düşündüğü öğrenildi.

OBRADOVIC ÖRNEĞİ GİBİ…

Ligde ve Avrupa’da her şey yolunda gittiği takdirde; Jasikevicius ile tıpkı Zeljko Obradovic’le olduğu gibi uzun yıllar çalışılmasının planlandığı belirtiliyor.

Koçun da Türkiye’de yaşananlardan, kendisine duyulan ve gösterilen sevgiden çok memnun olduğu; aynı zamanda gelecekte bir potansiyel doğduğu takdirde sadece Fenerbahçe’ye değil Türk basketboluna da fayda sağlamak isteyebileceği konuşuluyor.