Fenerbahçe'den olay transfer. Niclas Füllkrug

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı lacivertilerin Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübü'nden Alman Milli Takımı'nda da yer alan santrfor Niclas Füllkrug'a talip olduğu ileri sürüldü.
31 yaşındaki futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Niclas Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla ligde 31 maçta 12 gol atıp, 8 de asist yaptı.
Füllkrug EURO 2024'te Almanya formasıyla da 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.