Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Yıldız oyuncu imzayı attı

Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı. Süper Lig devi, İngiliz oyuncunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığını belirtti.



Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."