Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Yıldız oyuncu imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Yıldız oyuncu imzayı attı

Fenerbahçe, Jhon Duran ve Abdou Aziz Fall'un ardından 3. transferini de açıkladı. Sarı-lacivertliler, gün içerisinde İstanbul'a getirdiği Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı. Süper Lig devi, İngiliz oyuncunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığını belirtti.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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