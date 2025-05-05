Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Sırp oyuncu ile görüşmeler başladı

Euroleague'de Final Four'a çıkan Fenerbahçe Beko'da bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunun iskeletini korumak isteyen sarı-lacivertlilerde sözleşmesi uzatılacak olan ilk isim belli oldu.

FENERBAHÇE BEKO MARKO GUDURIC İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, TRT Spor'da katıldığı programda Marko Guduric ile ilgili olarak "Marko Guduric bizim çok önemli bir oyuncumuz. Bayrak oyuncularımızdan bir tanesi. Burayla özdeşleşmiş bir oyuncu. Şu anda kontratı var fakat opsiyonlu bir kontratı var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biz uzatmaya yönelik adımlar attık. Süreç devam ediyor. Benim tahminim Final Four'dan sonraya kadar tam olarak netleşmez ama umuyorum Marko bizimle devam eder" dedi.