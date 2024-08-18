Fenerbahçe'den sabaha karşı flaş açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den sabaha karşı flaş açıklama

Fenerbahçe Kulübü, İzmir'de yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, İzmir'de Göztepe maçında başkan Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili sabaha karşı bir açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama aynen şöyle:

"Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.

Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.

Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiçbir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kamuoyuna duyurulur."

İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos 2024. Günün programı
Öne Çıkanlar
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Promosyonda görülmemiş artış! Akbank 61 bin 100 TL ödeme yapıyor
Promosyonda görülmemiş artış! Akbank 61 bin 100 TL ödeme yapıyor
İşkembeyi aşçılar böyle hazırlıyor ve çorbada koku olmuyor | İşte o tüyo
İşkembeyi aşçılar böyle hazırlıyor ve çorbada koku olmuyor | İşte o tüyo
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Son Haberler
Ömür uzatan balıklar ortaya çıktı Sağlık
Ömür uzatan balıklar ortaya çıktı
Galatasaray'ın rakibi 10-0 kazandı Spor
Galatasaray'ın rakibi 10-0 kazandı
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu
JP Morgan 2025 yılı dolar tahminini açıkladı Ekonomi
JP Morgan 2025 yılı dolar tahminini açıkladı
Bayer Leverkusen Süper Kupa şampiyonu Spor
Bayer Leverkusen Süper Kupa şampiyonu
Hatay'da motorsikletler kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza kamerada... Yerel Haberler
Hatay'da motorsikletler kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza kamerada...
Safiye Soyman'ın oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü Magazin
Safiye Soyman'ın oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü