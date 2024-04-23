Fenerbahçe'den şampiyonluk kutlaması. Mankenleri kıskandırdılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den şampiyonluk kutlaması. Mankenleri kıskandırdılar
Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon olarak kapatan Fenerbahçe Opet, bu başarı sonrası şampiyonluk yemeği düzenlendi. Voleybolcuların şıklığı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda final serisinin son maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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ŞAMPİYONLUK YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde alınan bu başarı sonrası şampiyonluk yemeği düzenledi.

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Voleybolcuların şıklığı göz kamaştırırken, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE RÜYA TAKIM
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasının ardından Final Etabı'nın Rüya Takımı belli oldu;

En İyi Smaçör: Ana Cristina (Fenerbahçe Opet)
En İyi Pasör: Bojana Drca (Fenerbahçe Opet)
En İyi Libero: Gizem Örge (Fenerbahçe Opet)
En İyi Orta Oyuncu: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet)
En İyi Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)
En Değerli Oyuncu (MVP): Melissa Vargas (Fenerbahçe Opet)

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