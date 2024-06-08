Fenerbahçe'den şaşırtan anlaşma. Oynayamayacak oyuncuyu transfer ettiler

Vodofone Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon olarak kapatan Fenerbahçe Opet yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

BULGAR SMAÇÖR İLE ANLAŞTILAR

İtalyan Gazeteci Alessandro Garotta'nın haberine göre sarı-lacivertliler Bulgar smaçör Elitsa Vasileva'yı kadrosuna kattı.

DOĞUMDAN SONRA GELECEK

Anlaşmanın sadece bu sezon için olduğu kaydedilirken şuanda hamile olan Bulgar yıldızın doğumdan sonra takıma katılacağı ifade edildi.

2 YILDIR FORMA GİYMİYORDU

2 yıldır sahalardan uzak olan Vasileva son olarak Dinamo Moskova'da forma giymişti.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde transfere dair konuşan Ali Koç, "Nasıl ki geçen sene Melissa Vargas sonradan geldi, Arina Fedorovtseva da öyle gelecek. Bizim kadromuz tamamdır. Arina da buna dahildir. Bir kişi var belki alacağımız" demişti.