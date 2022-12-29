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Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Savunmanın soluna takviye isteyen Jesus'un gözüne kestirdiği isimler arasında Blind ve Felipe Jonathan olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:49
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Fenerbahçe'den sol bek operasyonu

Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, sol bek pozisyonuna takviye istediği öğrenildi. Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax ile sözleşmesini fesh eden Daley Blind için Sociedad ve Antwerp’ın yanı sıra Sarı- Lacivertliler’in devrede olduğunu yazdı. Jorge Jesus’un Alioski’nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği bu bölge için gündeme giren son isim Felipe Jonatan oldu. Brezilyalı futbolcu sezon başında da Fenerbahçe’nin ilgilendiği oyuncular arasındaydı. Ancak Brezilya’da o dönem sezon devam ettiği için Santos, teklifi geri çevirmişti.

ALİOSKİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yönetim eğer Blind ya da Jonatan konusunda ilerleme sağlarsa, Alioski’nin kiralık sözleşmesinin fesh edilmesi için Al-Ahli ile masaya oturulması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe ile 23 maça çıkan Alioski, 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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