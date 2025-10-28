Fenerbahçe sonrası kariyerine Benfica’da devam eden Jose Mourinho, yeniden bir takımı devralmasının beklediğinden daha kısa bir sürede gerçekleştiğini ifade etti.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Tondela ile oynayacağı Allianz Kupası çeyrek final maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında kariyerine dair konuşan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’den ayrılış süreci ve Benfica’ya dönüşü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

“BU KADAR ÇABUK DÖNÜŞ YAPMAYI BEKLEMİYORDUM”

Mourinho, “Fenerbahçe'den ayrıldığımda bu kadar çabuk dönüş yapmayı beklemiyordum. Gelecek tekliflerde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istiyordum.” dedi.

Fenerbahçe’deki kısa döneminin ardından Portekiz’e dönen Jose Mourinho, Benfica ile birlikte yeniden futbola tutunduğunu söyledi.