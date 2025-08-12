Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Portekiz çıkarması

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sağ kanat takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Sporting Lizbon forması giyen 24 yaşındaki Mozambikli oyuncu Geny Catamo ile ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE CATAMO İÇİN TEKLİF YAPTI

Ajansspor’un haberine göre, Jose Mourinho’nun transferine onay verdiği Catamo için resmi teklif yapıldı.

Sporting Lizbon’da bu sezon 2 maçta forma giyen ve 143 dakika sahada kalan Catamo’nun sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncu, Black Bulls altyapısından yetiştikten sonra Amora, Vitoria ve Maritimo’da forma giydi.

Mozambik Milli Takımı’nda 28 kez sahaya çıkan Geny Catamo, milli forma altında 10 gol kaydetti.