Fenerbahçe'den sürpriz: Rus futbolcu Kadıköy yolunda!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

Orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'da forma giyen Rus orta saha Matvey Kislyak'ı transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Transfermarkt verilerine göre, Kislyak'ın sarı-lacivertli ekibe transfer olma ihtimali %77 olarak belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 33 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.