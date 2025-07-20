Fenerbahçe'den sürpriz: Rus futbolcu Kadıköy yolunda!

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Fenerbahçe'den sürpriz: Rus futbolcu Kadıköy yolunda!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak'ı renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

Orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'da forma giyen Rus orta saha Matvey Kislyak'ı transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Transfermarkt verilerine göre, Kislyak'ın sarı-lacivertli ekibe transfer olma ihtimali %77 olarak belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 33 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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