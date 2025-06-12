Fenerbahçe'den tazminat açıklaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, "Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz için 50 Milyon Euroluk tazminat talebinin reddine karar verdiğini" belirten iddiaların esassız olduğunu açıkladı.

Alpoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"3 Temmuz Kumpası sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla İçişleri Bakanlığına açılmış kendimize davanın sonucuyla ilgili yeni algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız. En baştan söylemeyim ki açmamız tazminat davamız kesinlikle reddedilmemiştir. Davamızın bugün 3. Celsesi Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mevcut davamız 2021 yılında İdare Mahkemesine tam yargılama davası olarak açılmış ve davamız hem İdare Mahkemesi hem Danıştay tarafından “görevsizlik” nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Gönderme kararının ardından Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk celsede mahkeme kendini görevli devamında bugün yapılan yargılamada ise kendini yine oy çokluğuyla görevli görmeyerek hangi mahkemenin(yargı yolunun) görevlilerin tespit edilebilmesi amacıyla “Uyuşmazlık Mahkemesine” cezasının verildiğini belirtti. Fenerbahce Spor Kulübü olarak tüm davalarımızın sonuna kadar takipçisi olmaya devam ediyoruz."

TAHİR KUM'DA BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan gazeteci Tahir Kum'da bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'nin Bakanlığa Açılmış Davada tazminatı 43 Milyon Euro ve 103 Milyon TL Ama görevli mahkeme kararsızlığı Devam Ediyor İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, bilirkişi raporlarına göre toplam yaklaşık 43 milyon Euro ve 103 milyon TL'lik tazminat talebi geldi. Dava, F.Bahçe Spor Kulübü tarafından ilgili bakanlığa karşı yapılmıştır. Duruşmaya Fenerbahçe Kulübü avukatları Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, Av. Erden Gürden, Av. Güryay Bingöl ve Av. Orkun Özkan ile davalı idare vekili Av. Fatma Neslihan Damak katıldı. Daha önce mahkemenin görevsizlik kararı ile ağır ceza mahkemesine gönderilen dosyada, bu kez İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2'ye 1 oy çokluğu ile yeniden görevsizlik kararı verdi. Mahkeme başkanının “ayrık oyu” ile alınan karar belgesinin, Uyuşmazlık Mahkemesi'ne incelemesine ve bu yeteneği idari yargılamanın mı yoksa adli yargının mı resmi işleyişinin belirlenmesine hükmedildi. F.Bahçe'nin ilgili kamu idaresine yönelik yüksek meblağlı tazminat talebi, Türk yargılama işlemleri önemli bir yargı kolu tasfiye tartışmasına da ışık tutmuş oldu." ifadelerini kullandı.