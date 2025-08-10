Fenerbahçe'den TFF için şok açıklama! "Arsızları isim vererek ifşa edeceğiz"

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Hakem Ali Şansalan’ın yönetimi üzerinden Türk futbolundaki adaletsizliklere değinerek sarı lacivertli kulübün bu sezon geçmişten farklı olarak çok daha sert ve proaktif bir strateji izleyeceğini vurguladı.

"FENERBAHÇE BENZERİ OLMAYAN BİR YAKLAŞIM SERGİLEYECEK"

Sporx’e konuşan Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu sezon, geçmişten farklı olarak, daha sert ve proaktif bir strateji ile hareket edeceğiz.

Hakem atamalarından fikstüre, maç planlamasından kurulların kararlarına kadar her alanı en detaylı şekilde adım adım izleyeceğiz. Fenerbahçe, masa başı oyunlarının sahaya yansımasını engellemek için benzeri olmayan bir yaklaşım sergileyecek; bu kirli yapının aktörleri, bugüne dek gördükleri en sert tepkiyle karşılaşacaktır.

"HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA ÇILGINA DÖNÜYORUZ"

"Taraftarlarımızın öfkesini çok iyi anlıyoruz, çünkü biz de tribünden gelmiş insanlarız. Her daim sadece bir takım lehine sonuç doğuran Türk futbolundaki haksızlıklar karşısında tıpkı onlar gibi çılgına dönüyoruz. Camiamızın umutsuzluğa itilmesine asla izin vermeyeceğiz; çünkü biliyoruz ki daha ilk haftadan başlayan bu sistematik hatalar, sinsizce kurgulanan bir umutsuzlaştırma operasyonudur.”

F.BAHÇE VE TÜRK FUTBOLUNA ÇAĞRI

"Bu operasyonu gerçekleştirmeye çalışanların kursağında bırakmak için bizler; başta Başkanımız olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile en ön saflarda yer alacağız. Camiamızın tüm fertlerini, bu adaletsizliğe karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Ancak şunu da söylemek isterim ki bu sorumluluk sadece bizim camiamızın değil tüm futbol paydaşlarının da asli görevi olmalıdır.”

"GEREKLİ TEMASLARI KURDUK”

"Camiamızın özelinde geçmiş dönemde yaşanan PFDK skandalları birer birer ortaya saçılıyor. Başka bir ülkede bu skandallardan sadece biri yaşansa o ülkede yer yerinden oynar; tüm sorumlular istifa etmek zorunda kalır. Bununla ilgili gerekli temasları kurduk. Kurulların vereceği kararları dikkatle izleyeceğiz.”

“İSİM VEREREK AÇIKLAYACAĞIZ”

"Eğer geçmişteki arsızlıkların tekrarı yaşanırsa, isim vererek, hiçbir çekince olmadan sorumluları kamuoyu önünde ifşa edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu girişimlerimizden sadece bir kısmı olacak.”

MHK VE TFF’YE ÇAĞRI

"Öncelikle MHK başkanına tekrar sesleniyoruz. Geçmiş hataları tekrar etme gafletine düşmeyin diyoruz.

Başta temiz futbol için mücadele veren TFF başkanı olmak üzere bu kangrenden kurtulmak için herkesin farkında ve kararlı olması gereken bir dönemdeyiz.

Bugünden ikaz ediyoruz; sonuçlarına katlanmaya hazır olmayanlar, bu kirli yapının içinde yer almasın!"