Fenerbahçeli çiftçinin bahçesindeki ağaç Galatasaraylı kiraz verdi

Kaynak: İHA
Fenerbahçeli çiftçinin bahçesindeki ağaç Galatasaraylı kiraz verdi

Denizli'nin Honaz ilçesinde kiraz üreticisi Tahsin Ateş, bahçesinde sarı-kırmızı renklerde bir kiraz bulunca şoke oldu. Ateş, bu durumu "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı" diyerek esprili bir şekilde yorumladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü bahçesinde ilginç bir keşif yaptı. Göz mevkiindeki bahçesinde kiraz hasadı yapan Ateş, topladığı kirazlardan birinin yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ateş, bu durumu esprili bir şekilde "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı" diyerek yorumladı ve tuttuğu Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını anladığını belirtti. Bu ilginç olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve Tahsin Ateş'in keşfi, spor dünyasında esprili yorumlarla karşılandı. Ateş, hayatında ilk kez böyle bir kiraz gördüğünü belirterek, "Yıllardır kiraz üreticiliği yapıyorum, fakat böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Şaşkınım ama aynı zamanda bu durumu gülümseyerek karşılıyorum" dedi.

Son Haberler
Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü Video
Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü
Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi? Video
Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi?
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Bodrum FK tarih yazdı Spor
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Bodrum FK tarih yazdı
18 yıllık sır cinayet çözüldü. Katil en yakını çıktı Gündem
18 yıllık sır cinayet çözüldü. Katil en yakını çıktı
Zeytin çok tuzlu mu oldu? İşte zeytinin acısını almanızı sağlayacak tüyo Keşfet
Zeytin çok tuzlu mu oldu? İşte zeytinin acısını almanızı sağlayacak tüyo
Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor? Gündem
Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor?
MLS tarihinin 25 yıldızı Spor
MLS tarihinin 25 yıldızı