Fenerbahçeli çiftçinin bahçesindeki ağaç Galatasaraylı kiraz verdi

Denizli'nin Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü bahçesinde ilginç bir keşif yaptı. Göz mevkiindeki bahçesinde kiraz hasadı yapan Ateş, topladığı kirazlardan birinin yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ateş, bu durumu esprili bir şekilde "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı" diyerek yorumladı ve tuttuğu Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını anladığını belirtti. Bu ilginç olay, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve Tahsin Ateş'in keşfi, spor dünyasında esprili yorumlarla karşılandı. Ateş, hayatında ilk kez böyle bir kiraz gördüğünü belirterek, "Yıllardır kiraz üreticiliği yapıyorum, fakat böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Şaşkınım ama aynı zamanda bu durumu gülümseyerek karşılıyorum" dedi.