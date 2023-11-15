Fenerbahçeli Fazıl Say Beşiktaş'ta desteklediği başkan adayını açıkladı

Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarışacağı başkanlık seçimi öncesi, Fenerbahçeli Fazıl Say, kazanmasını istediği başkan adayını duyurdu.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Fenerbahçeli Fazıl Say Beşiktaş'ta desteklediği başkan adayını açıkladı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna pek iyi başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta, başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2 ADAY YARIŞACAK
Başkan adaylıklarını açıklayan Serdal Adalı ve Hasan Arat arasında geçecek olan seçim öncesi Fenerbahçeli ünlü piyanist Fazıl Say’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HASAN ARAT BABA KARTAL'DIR"
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adayı Hasan Arat’a desteğini açıklayan Fazıl Say, “Hasan Arat, Hasan abimdir, tanıdığım en insan gibi insan, adam gibi adam, kanının son damlasına kadar da Beşiktaş için yaşar. Uluslararası tüm spor ve iş camialarının tanıdığı Hasan abi işin gerçeği “Baba Kartal'dır. O, çok yakışır. Diyeceğim bu” ifadelerini kullandı.

ÇOĞUNLUK BEKLENECEK
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak.

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