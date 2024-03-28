Fenerbahçeli futbolcuların Ali Koç’a ne teklif ettiği ortaya çıktı

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Fenerbahçeli futbolcuların Ali Koç’a ne teklif ettiği ortaya çıktı
Fenerbahçe’de gözler 2 Nisan’daki kritik toplantıya çevrildi. Başkan Ali Koç, dün gazetecilerle yaptığı toplantıda ‘3 kötü senaryodan’ bahsetti. “Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek” diyen Ali Koç’a Fenerbahçeli futbolcuların ne teklif ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün öğleden sonra bir grup gazeteciyle yaklaşık 3 saat görüştü, 2 Nisan’daki toplantı öncesinde sorulara yanıt verdi.

Fenerbahçe’nin hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağı konusunda garanti veriyorum diyen Koç, “Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar. Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR LİGE DEVAM ETMEK İSTİYORLAR”

Toplantıya katılan gazetecilerden Ahmet Ercanlar’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

“Bu arada size özel bir bilgi” diyen Ercanlar X hesabından “Fenerbahçeli futbolcular kesin olarak lige devam etmek istiyorlar. Şampiyon olacağız diyorlar. Bu konu ile ilgili toplu olarak başkan Ali Koç ile görüşme kararı aldılar” diye yazdı.

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