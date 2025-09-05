Fenerbahçeli futbolcuya teklif var

Fenerbahçeli futbolcuya teklif var

Fenerbahçe'de forma giyemeden Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic transfer teklifi geldiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi futbol takımlarından ve bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Pafos FC'nin, Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Ognjen Mimovic'le ilgilendiği iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Pafos resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği Mimovic, yabancı sayısı nedeniyle sarı lacivertli formayı hiç giyemeden Rusya'nın Zenit takımına kiralanmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Mimovic, Zenit'le 6 maça çıktı.

