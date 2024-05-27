Fenerbahçeli golcü ayrılığı açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 38. hafta ile sona ermesiyle Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Joshua King taraftarlara veda etti.

TARAFTARLARA VEDA ETTİ

King ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

2022 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Norveçli futbolcu burada çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist kaydetti.