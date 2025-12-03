Süper Lig'dei lider ile takipçisini karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. bu sonuçla sarı kırmızılılar liderliğini sürdürürken karşılaşmanın en çok tartışılan anlarından biri 27. dakikada yaşandı. Sane'nin attığı golden sonra Galatasaraylı futbolcular kutlama yaparken tribünden bir çakmak atıldı. Yüzüne çarpan çakmak, Kazımcan Karataş'ı yaraladı. Bir kaç santim üste gelse oyuncu kör olacaktı.

Olayın ardından İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü, stat içi kamera görüntülerini inceleyerek sorumlu taraftarı belirledi. Kimliği tespit edilen holigan M.G., ekipler tarafından gözaltına alındı. M.G. hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet kapsamında işlem yapıldı ve spor müsabakalarından 1 yıl men edildi.

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, holigan hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Söz konusu kişi hakkında yapılacak soruşturmanın hakkından dava açılacak.