Fenerbahçeli kadınlar ruj taşıyamıyor. Şaşkınlık yaratan iddia

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Fenerbahçeli kadınlar ruj taşıyamıyor. Şaşkınlık yaratan iddia
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'la oynadıkları maçta sahaya atılan yabancı maddelerin stada nasıl girdiğini sorgularken, taraftarların üzerlerinin aranmadığını ileri sürdü.

Koç, "Fenerbahçe Kulübü'nde çalışan kadınlar maç günleri çantalarında ruj taşıyamıyor. Polis 2 bariyer kuruyor o rujları bile alıyor. Hatta bir kadın yöneticimiz stada zor girmişti. Trabzon'da ise polis yoktu. Üst araması yapılmadı. Maskeli adamlar, meşaleli adamlar... Provokasyon budur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyeti'nin görevini yaptığını vurgulayan Koç, "Peki Trabzon özerk bölge mi? Orası başka bir yer mi? Polis zafiyeti, üstlerin aranmaması, müdahale edilmemesi" dedi.

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