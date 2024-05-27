Fenerbahçeli kızını Galatasaraylı yaptı "Gençliğin yanmasın"

Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar ülke genelinde coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi. Fenerbahçeliler ise ikinci sıradan pek memnun olmadı. Bunun üzerine Fenerbahçeli bir baba, kızını Galatasaraylı yaptı.

Eşinin Galatasaray marşı açtığı anlarda yerinden kalkan baba, kızının üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkararak Galatasaray formasının gözükmesini sağladı. "Çıkart bu formayı, benim gençliğim yandı senin yanmayacak. Bundan sonra Galatasaraylısın kızım" sözleriyle küçük kızını Galatasaraylı ilan eden baba, bu anları "anlık Fenerliler" notuyla sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan video, taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.