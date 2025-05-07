Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında olay iddia

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında olay iddia

Teknik direktör Koray Palaz katıldığı bir yayında Mert Hakan Yandaş hakkında bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyati olduğunu açıklanmıştı.

MERT HAKAN'I HİÇBİR YÖNETİCİ ZİYARET ETMEDİ

Hastanede yatan Mert Hakan için Koray Palaz bir iddia ortaya attı. Palaz "Mert Hakan Yandaş 18 gündür hastanede yatıyor. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi kendisini ziyarete gitmemiş. Ben duyduğumda şok geçirdim. Fenerbahçe'nin oyuncusunu bir tane yönetici ziyaret etmez mi? Şaka değil. Mert Hakan olsanız ne hissederdiniz? İki mahalle aşağıdaki komşunuz olsa hastaneye ziyarete gidersiniz. Ayrıca Mert Hakan kaptan. Maalesef bu camianın gerçeği kopmuşluğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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