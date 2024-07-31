Fenerbahçeli milyarder patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli milyarder patladı

Abdullah Kiğılı ekonomik duruma isyan etti.

2009-2016 yılları arasında Fenerbahçe’de yöneticilik yapan ve sarı-lacivertlileri mağazacılık anlamında önemli bir noktaya getiren Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı açıklamalarda bulundu.

Ecomax kanalına konuşan Abdullah Kiğılı ekonomideki mevcut duruma isyan etti. Art arda gelen zamları ve vergileri eleştiren Kiğılı ekonomik durumun 1975-1980 dönemine benzer olduğunu söyledi.

İşte Kiğılı’nın açıklamaları:

“İNANILACAK GİBİ DEĞİL”

“Ay başında elektriğe yüzde 38 zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Bir sürü vergiler var. Hayat gittikçe pahalılaşıyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki bugün benim 1975'le-80 yılları arasında yaşadığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dev fark var. O günün Türkiye'sinde aylık enflasyon yüzde 10, yıllık enflasyon yüzde 120 idi. Bugün o günleri tekrar yaşıyoruz, İnanılacak gibi değil. Her geçen gün adet satışlarımız düşüyor. Yıllar boyu biz 500 liraya takım elbise sattık. En ucuz takım elbise 3000 ile 5000 lira arasında. Buna alamayacak çoğunluk var. Gidişat iyi değil. Fiyatlar hala artmaya devam ediyor”

“ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ”

“Bir tost, bir ayran 500 lirayı geçmiş yol üstünde. 2025'lerde iyi olacak deniliyor. Bekleyip görelim. Eğer olmazsa zaten büyük bir sıkıntı var demektir. Çok zor günler geçiriyoruz. Türkiye o kadar büyümüş ki 85 milyon nüfusa gelmiş"

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