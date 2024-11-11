Fenerbahçeli Samet Akaydın formayı kaptı! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti

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Fenerbahçeli Samet Akaydın formayı kaptı! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti

Fenerbahçe’nin Samsunspor’u yendiği maçta gol atan yıldız futbolcu Samet Akaydın, bu kez yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Akaydın, güzel oyuncuya aşkını ilan etti.

Fenerbahçe’den ayrılacağı konuşulsa da Samet Akaydın takımda kalmaya devam etmişti. Jose Mourinho yıldız futbolcuya beklediği şansı verdi.

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İLK GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig’in 12.haftasındaki Sivasspor maçına ilk 11’de başlayan Samet Akaydın, müsabakanın 23.dakikasında Mert Hakan’ın asistinde topu filelerle buluşturarak bu sezon ilk golünü attı.

Başarılı futbolcu Fenerbahçe’deki ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşarken özel hayatında da mutlu günler yaşıyor.

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AŞKINI İLAN ETTİ

Samet Akaydin, Gönül Dağı dizisinde rol alan güzel oyuncu Hazal Çağlar ile aşk yaşıyor. Samet Akaydin, sevgilisinin bir fotoğrafına yaptığı yorumda kalp emojisi kullandı.

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