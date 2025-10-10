Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin 2020 şubat ayında, Fenerbahçeli Scottie Wilbekin ise Haziran 2018’de Türk vatandaşı oldu. Milli takımlarda maksimum bir devşirme oyuncunun oynamasından ötürü çeşitli turnuvalarda tek tek boy gösterdiler.

Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, 2023'te yapılan Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’na bu iki basketbolcuyu davet etti. Larkin ve Wilbekin sakatlıklarını gerekçe göstererek 12 Dev Adam’ın kampına katılmadı.



Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takım’a gelmeyen iki devşirme oyuncuyu Disiplin Kurulu’na verdi.

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’e Süper Lig’in ilk 5 maçında oynamama ve 90’ar bin TL para cezası verildi. Bu cezayla ABD kökenli oyuncular, Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 10. madde 8. fıkrasına göre yerli statüsünde oynama hakkını kaybetti. Tahkim Kurulu da söz konusu cezayı onayladı ve karar kesinleşti.

ERGİN ATAMAN LARKİN'İ TEKRAR MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI

Türkiye A Milli Basketbol Başantrenörü Ergin Ataman, bu yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'i tekrar kadroya dahil etti. Böylece oyuncu Türk vatandaşlığı hakkını yeniden kazandı.



WILBEKIN'E FEDERASYON ONAYI

Larkin'den sonra Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Scottie Wilbekin hakkında vereceği karar merak konusuydu. Fenerbahçe'nin 12 Dev Adam adına forma giymeyen 32 yaşındaki oyuncunun tekrar Türk statüsünde sayılması için yaptığı başvuru federasyon tarafından kabul edildi. Fenerbahçe tarafından çıkarılan lisansta Scottie Wilbekin'in ülkesi olarak Türkiye gözüküyor. Oyuncu, bu sezon ligde Türk vatandaşı statüsünde forma giyecek.