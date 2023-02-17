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Volkan Demirel formasına Esra Erol'un eşi 300 bin TL verdi. Ercan Saatçi açıkladı

Türkiye tek yürek yardım kampanyasında Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını Esra Erol'un eşi Ali Özbir satın aldı. Bağış toplayan Ercan Saatçi bağışı "Fenerbahçeli Volkan'ın formasını Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı" diyerek duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:15
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Fenerbahçeli Volkan Demirel forması rekor fiyata satıldı

Volkan Demirel formasına Esra Erol'un eşi 300 bin TL verdi. Ercan Saatçi açıkladı
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İş ve spor dünyasından, çiftçiye, okul bursunu bağışlayandan kumbarasındaki harçlığa kadar birçok insan yardım kampanyası için bir araya geldi.
Telefonların susmadığı ve birçok bağışın toplandığı yardım kampanyasında Esra Erol'un eşi Ali Özbir ise Volkan Demir'e ait olan Fenerbahçe formasını ciddi bir rakamla satın aldı.
Demirel'in Fenerbahçe formasını Esra Erol'un eşi Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı.
Stüdyoda bağış toplayan ünlüler arasında yer alan Ercan Saatçi bağışı "Fenerbahçeli Volkan'ın formasını Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı" diyerek duyurdu.

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