Fenerbahçeli yıldız kaldıramadı

İtalya Ligi takımlarından Milan'dan devre arası Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer olan Bosnalı yıldız Rade Krunic, sarı-lacivertli takımda baskının çok ağır olduğunu söyledi.

Ara transfer döneminde İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan'dan satın alma opsiyonuyla transfer edilen Rade Krunic, Fenerbahçe'de baskının çok ağır olduğunu itiraf etti.

YAKIN ÇEVRESİNE KONUŞTU

Fenerbahçe’nin en çok eleştirilen isimleri arasında yer alan Rade Krunic, yakın çevresine önemli bir itirafta bulundu. Bosnalı oyuncu, sarı-lacivertlilerdeki baskının kendine çok ağır geldiğini savundu.

BEKLENTİLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin özellikle 6 numara sıkıntısını aşmak adına transfer ettiği Milanlı oyuncudan büyük beklenti oluştu. Fenerbahçeli taraftar, Krunic’in gelişiyle birlikte ön liberodaki alternatiflerin çoğalacağını, bu mevkiide yaşanan sıkıntıların giderileceğini düşünüyordu. Ancak geçen süreç içerisinde beklenti karşılıksız çıktı.

Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Krunic, Milan’ın sezon başlangıcında ilk 11’de yer almış, ancak sakatlığı sonrasında takıma dönmekte zorlanmıştı. İtalya Ligi’nde ancak 10 karşılaşmada şans bulan Bosnalı oyuncu, daha sonra yedek kulübesine hapsolmuş, ara transfer döneminde de Fenerbahçe’ye gelmişti. Ancak Krunic, Süper Lig’de de 12 karşılaşmada forma giyerken, bunların ancak 6’sında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

"FENERBAHÇE'DE BASKI ÇOK YÜKSEK!"

Fenerbahçe’deki baskının gerçek futbolunu örttüğünü ileri süren oyuncunun, yakın çevresine, Türkiye’de, İtalya’dan bile daha çok baskı olduğunu ifade etti. Milan gibi dünya devi bir takımda şans bulan oyuncu, sarı-lacivertli kulübe kiralık gibi gelse de, sarı-lacivertliler küme düşmediği takdirde satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi. Bu arada Teknik Direktör İsmail Kartal’ın da, İsmail Yüksek’in sezonu kapamasının ardından 6 numaraya çareler aradığı ifade edildi.