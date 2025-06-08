Fenerbahçeli yıldız transfer haberlerine noktayı koydu: Tek hedefim şampiyon olmak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçeli yıldız transfer haberlerine noktayı koydu: Tek hedefim şampiyon olmak

Arda Turan'ın teknik direktörü olduğu Shakhtar Donetsk'e transferi gündemde olan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, net açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda dün oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Milli futbolcu İsmail Yüksek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı sezonu değerlendiren ve tek hedefinin sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten İsmail Yüksek şunların söyledi:

“Bizler profesyonel futbolcuyuz. Bizim için sezon bitti. İstemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Benim adıma da sakatlıklarla dolu bir sezon oldu. Ama artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek hedefim Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak. Hedefim başka ne olabilir ki? Fenerbahçe taraftarı benim için her zaman önemli. Ben zaten Fenerbahçeliyim. En büyük hayalim de Fenerbahçe’de başarılar yakalamak. Şu an milli takımı düşünüyorum. Milli takım bittikten sonra tekrar Fenerbahçe’yi düşünmeye başlayacağım.”

Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Bonservis bedeli belirlendiArda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Bonservis bedeli belirlendi

Son Haberler
Otizmli Onurcan’dan 15 gün sonra acı haber! Cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu
15 gündür her yerde aranıyordu! Onurcan’dan acı haber
Türk iş insanı Yunanistan’da gözaltına alındı
Türk iş insanı Yunanistan’da gözaltına alındı
Pelin Akil’den dikkat çeken hamle! Ayrılık kararını ilan etmişti...
Pelin Akil’den dikkat çeken hamle! Ayrılık kararını ilan etmişti...
PFDK'dan rekor ceza: Galatasaray burada da lider, Mourinho Buruk'u geçti
PFDK'dan rekor ceza: Galatasaray burada da lider, Mourinho Buruk'u geçti
Duvarlarda sessiz çığlık! Renklerin gücü sokaklarda konuşuyor
Duvarlarda sessiz çığlık! Renklerin gücü sokaklarda konuşuyor