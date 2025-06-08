Fenerbahçeli yıldız transfer haberlerine noktayı koydu: Tek hedefim şampiyon olmak

A Milli Futbol Takımı, ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda dün oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Milli futbolcu İsmail Yüksek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı sezonu değerlendiren ve tek hedefinin sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten İsmail Yüksek şunların söyledi:

“Bizler profesyonel futbolcuyuz. Bizim için sezon bitti. İstemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Benim adıma da sakatlıklarla dolu bir sezon oldu. Ama artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek hedefim Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak. Hedefim başka ne olabilir ki? Fenerbahçe taraftarı benim için her zaman önemli. Ben zaten Fenerbahçeliyim. En büyük hayalim de Fenerbahçe’de başarılar yakalamak. Şu an milli takımı düşünüyorum. Milli takım bittikten sonra tekrar Fenerbahçe’yi düşünmeye başlayacağım.”

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