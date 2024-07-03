Fenerbahçeli yıldızdan Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

Avusturya karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşandı. Ay-Yıldızlı futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında doya sıya eğlendi.

Coşkunun tavan yaptığı anlarda soyunma odasına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi girdi. Oyuncuları tek tek tebrik eden Büyükekşi'ye en büyük sevgiyi Fenerbahçeli Samet Akaydin gösterdi.

Büyükekşi'nin boynuna sarılıp "Büyük Başkan" tezahüratına başlayan Samet Akaydin'a daha sonra diğer takım arkadaşları da katıldı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar Samet Akaydin'ın, Mehmet Büyükekşi'ye yönelik hareketlerine sert tepki gösterdi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi hakkında sert ifadeler kullanmış, birkaç kez istifa etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştu. Hatta Ali Koç ve bazı kulüpler, TFF'yi olağanüstü seçime götürmek için imza kampanyası düzenlemişti.