Fenerbahçeli yıldızın parmağı kırıldı

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Fenerbahçeli yıldızın parmağı kırıldı

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımının oyuncularından Kaan Gürbüz'ün parmağında açık kırık oluştuğunu açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı yıldız oyuncusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Efeler Ligi ekibi Altekma'dan 1 ay önce transfer edilen Kaan Gürbüz'ün antrenmanda sol el beşinci parmağında açık kırık oluştu.

Yıldız voleybolcunun hemen ameliyat edilirken, tedavisi süreci başlatıldı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Sporcumuz Kaan Gürbüz’ün bugün gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan muayene ve tetkilerinde sol el beşinci parmağında açık çıkık tespit edilmiştir.

Sporcumuz Ataşehir Medicana Hastanesi’nde El Cerrahisi Ekibi tarafından başarılı bir ameliyat geçirmiş olup tedavi süreci devam etmektedir.

Sporcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.”

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