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Taraftar kamerasından Emre Mor'un golü. Fenerbahçeliler mest oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Sahanın yıldızı Emre Mor, geceye damga vurdu ve fileleri 2 kez havalandırdı. Emre Mor'un ikinci golünü ise bir taraftar cep telefonunun kamerasından böyle kaydetti. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 07:32
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Fenerbahçeliler mest oldu

Taraftar kamerasından Emre Mor'un golü. Fenerbahçeliler mest oldu
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Editör: Sami GÜREL

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Maça damga vuran Emre Mor, attığı 2 golle yıldızlaştı. Karşılaşmayı tribünden izleyen bir Fenerbahçe taraftarı Emer Mor'un 42 dakika attığı güzel golü cep telefonunun kamerasıyla tribünden böyle çekti. 

Uzun süre sonra 11'de karşılaşmaya başlayan Emre Mor, "Kendimi mutlu hissediyorum. Attığım gollerden dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor olacak.

 

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