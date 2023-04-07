Taraftar kamerasından Emre Mor'un golü. Fenerbahçeliler mest oldu

Editör: Sami GÜREL
Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maça damga vuran Emre Mor, attığı 2 golle yıldızlaştı. Karşılaşmayı tribünden izleyen bir Fenerbahçe taraftarı Emer Mor'un 42 dakika attığı güzel golü cep telefonunun kamerasıyla tribünden böyle çekti.
Uzun süre sonra 11'de karşılaşmaya başlayan Emre Mor, "Kendimi mutlu hissediyorum. Attığım gollerden dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor olacak.