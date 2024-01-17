Fenerbahçe'nin Adanaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş kararlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda günün son maçı Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanacak.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.00'de start alacak.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta beraberlik olması halinde uzatmalara, orada da eşitlik bozulmazsa penaltılara geçilecek.

Kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdıracak.

Rotasyonlu bir kadro tercih eden teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferler Bonucci ve Krunic'i ilk 11'de görevlendirdi.

İlk 11'ler şöyle:



FENERBAHÇE

ADANASPOR