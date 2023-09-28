Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Rams Başakşehir'i ağırlıyor.

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Sarı Lacivertliler, Başakişehir'i de yenip liderliğini sürdürmek istiyor.

RAMS Başakşehir'de ise işler pek de yolunda gitmiyor.

İstanbul ekibinin yeni hocası Çağdaş Atan, geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup oldu.

Bu mücadelede de Atan'ın öğrencileri çıkış arayacak.

Karşılaşmanın da ilk 11'i belli oldu;

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek