Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu: Osayi Samuel'e Fransız kancası!

Osayi Samuel gidiyor mu yoksa kalıyor mu:? Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyor.

GALATASARAY İDDİALARI

Fenerbahçe'nin yeni sözleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğü Osayi-Samuel hakkında geçtiğimiz günlerde Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.

RESTİ ÇEKTİ

Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırdığı, sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede resti çektiği belirtilmişti.

Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği gelen haberler arasındaydı.

MARSİLYA İDDİASI

Takvim'de yer alan habere göre; Osayi-Samuel'e bu kez Marsilya talip oldu. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisinin ara transfer döneminde futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi. Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.