Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak

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Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi atağa kalktı.

Bu sezon Fenerbahçe’de sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi, Avrupa’nın birçok takımının transfer listesine girmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takıma attığı gollerle önemli katkılarda bulunan Belçika’lı forvet, Leeds United’ın ilgisini çekti. Championship liginde üst sıralarda yer alarak Premier Lig’e çıkması muhtemel olan Leeds’in, sezon sonu Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başlaması öngörülüyor.

Edin Dzeko’nun ardından ikinci planda kalan Batshuayi, bu sezon çıktığı 34 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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