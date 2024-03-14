Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak

Bu sezon Fenerbahçe’de sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi, Avrupa’nın birçok takımının transfer listesine girmeyi başardı.
Sarı-lacivertli takıma attığı gollerle önemli katkılarda bulunan Belçika’lı forvet, Leeds United’ın ilgisini çekti. Championship liginde üst sıralarda yer alarak Premier Lig’e çıkması muhtemel olan Leeds’in, sezon sonu Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başlaması öngörülüyor.
Edin Dzeko’nun ardından ikinci planda kalan Batshuayi, bu sezon çıktığı 34 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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