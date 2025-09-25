Fenerbahçe'nin bir yanı yaprak döküyor bir yanı bahar bahçe

Fenerbahçe'nin futbol takımı geçen sezon olduğu gibi taraftarı kahretmeye devam ederken, basketbol takımı alınabilecek bütün kupaları aldı.

Fenerbahçe futbol takımı beklentileri karşılayamamaya devam ederken, basketbol takımı başarılarını sürdürüyor.

Futbolda sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımına elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

27 Ağustos'ta Benica'ya 1-0 mağlup olunan maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Ancak 13 Eylül'de göreve başlayan yeni teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde de istenen sağlanamadı.

fenerbahce-zagreb.jpg

Tedesco yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, ligdeki son maçında 10 kişi kalan Kasımpaşa'yla yenişemedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında dün akşam Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

JASİKEVİCİUS'LA BİR YILDA 4 KUPA

Sarı lacivertli taraftarlar futboldaki sonuçlara üzülürken, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı dün akşam sezona kupayla başladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

cumhurbaskanligi-kupasi.jpg

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, 2025 yılında 4. kupasını kazandı.

2024-2025 Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da zafere ulaşmıştı.

saras.jpg

Sarı lacivertli ekip, hem Süper Lig play-off final serisinde hem de Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelmişti.

Sezon en önemli başarısı ise Avrupa'dan geldi. Jasikevicius'un öğrencileri THY EuroLeague dörtlü finaldeki ilk maçında Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Monaco'yu 81-70 yenen sarı lacivertliler basketbolda Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi oldu.

