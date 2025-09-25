Fenerbahçe'nin bir yanı yaprak döküyor bir yanı bahar bahçe

Fenerbahçe futbol takımı beklentileri karşılayamamaya devam ederken, basketbol takımı başarılarını sürdürüyor.

Futbolda sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımına elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

27 Ağustos'ta Benica'ya 1-0 mağlup olunan maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Ancak 13 Eylül'de göreve başlayan yeni teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde de istenen sağlanamadı.

Tedesco yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, ligdeki son maçında 10 kişi kalan Kasımpaşa'yla yenişemedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında dün akşam Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

JASİKEVİCİUS'LA BİR YILDA 4 KUPA

Sarı lacivertli taraftarlar futboldaki sonuçlara üzülürken, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı dün akşam sezona kupayla başladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, 2025 yılında 4. kupasını kazandı.

2024-2025 Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da zafere ulaşmıştı.

Sarı lacivertli ekip, hem Süper Lig play-off final serisinde hem de Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelmişti.

Sezon en önemli başarısı ise Avrupa'dan geldi. Jasikevicius'un öğrencileri THY EuroLeague dörtlü finaldeki ilk maçında Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Monaco'yu 81-70 yenen sarı lacivertliler basketbolda Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi oldu.