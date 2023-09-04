Fenerbahçe'nin de istediği Ndombele Galatasaray'a transfer oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde kadroların bildirilmesinden önce bir orta saha transferi ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray Tottenham’ın yıldız ismi ile anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK OLARAK TRANSFER EDİLECEK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray ve Tottenham Tonguy Ndombele’nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık anlaşması üzerinde el sıkıştı.

FENERBAHÇE'DE TALİP OLMUŞTU

Fransız medyası geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de Ndombele'ye talip olduğunu yazmıştı.

PERFORMANSI

2019 yılında Tottenham’ın Lyon’dan 62 milyon Euro’ya transfer edilen Ndombele, geçtiğimiz sezon Napoli’de kiralık olarak forma giydiği 40 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.