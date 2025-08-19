Fenerbahçe'nin Edson Alvarez transferinde işler karıştı

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Meksikalı 6 numara Edson Alvarez için temasları sıklaştırdı.

İngiliz kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülünde anlaşmaya varan sarı lacivertliler oyuncunun kararını bekliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Alvarez'e bugün Inter, Porto ve Borussia Dortmund da resmi teklif yaptı. Oyuncunun gelen bu teklifler karşısında kafasının karıştığı belirtildi.

West Ham United ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Alvarez'den geri dönüş bekliyor.

27 yaşındaki Alvarez geçen sezon West Ham Untied formasıyla 31 maça çıkmış, 1 de asist yapmıştı.