Fenerbahçe'nin Edson Alvarez transferinde işler karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Edson Alvarez transferinde işler karıştı

Fenerbahçe'nin transferi için West Ham United ile anlaştığı orta saha Edson Alvarez'e Avrupa devlerinden teklifler geldiği öğrenildi.

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Meksikalı 6 numara Edson Alvarez için temasları sıklaştırdı.

İngiliz kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülünde anlaşmaya varan sarı lacivertliler oyuncunun kararını bekliyor.

1-001.jpg

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Alvarez'e bugün Inter, Porto ve Borussia Dortmund da resmi teklif yaptı. Oyuncunun gelen bu teklifler karşısında kafasının karıştığı belirtildi.

West Ham United ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Alvarez'den geri dönüş bekliyor.

27 yaşındaki Alvarez geçen sezon West Ham Untied formasıyla 31 maça çıkmış, 1 de asist yapmıştı.

Son Haberler
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Firari kadın sahte kimlikle yakalandı: Eşini öldürüp küvette 9 ay saklamıştı
Firari kadın sahte kimlikle yakalandı
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!